Коли млинці та оладки набридли, а ви хочете поласувати чимось смачним на сніданок або просто так – спробуйте приготувати ніжні панкейки на воді. Простий рецепт “подужає” будь-хто, а готова страва вразить вас смаком та красою.Як приготувати панкейки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт “ЯБПоїла”.Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

250 мл. води

260 гр. борошна

2 ст. л. цукру

2 яйця

1 г. ваніліну

2 ст. л. оливкової олії

половина ч. л. солі

2 ч. л. розпушувача для тіста.

Почнемо приготування. Спочатку відокремте від білків жовтки. Білки потрібно прибрати у холодильник, а жовтки збийте з водою у великій мисці. Робіть це до тих пір, поки не з’явиться пінка.Потім додавайте до жовтків борошно з ваніліном та розпушувачем. Вимішайте усе до однорідності, додайте оливкову олію та ще раз усе вимішайте. В окремій мисці збийте охолоджені білки з сіллю, при цьому поступово додавайте цукор. Коли утвориться пишна піна, обережно введіть її в тісто з жовтками та борошном. Потім починайте смажити панкейки. Викладайте невелику кількість тіста на розігріту суху пательню та перевертайте на інший бік, коли тісто стане матовим та з’являться бульбашки. Готові панкейки можна подавати з медом, сиропом чи чимось солоденьким на ваш смак.Раніше ми вже розповідали, як приготувати ажурні млинці без яєць та молока.Окрім цього, нещодавно з’явився рецепт котлет без м’яса, але з капустою.