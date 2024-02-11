Погода в Україні 11 лютого буде з дощами, але опади очікуються не на всій території. Крім того, в Україні сьогодні буде плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні очікується дрібний дощ. Без суттєвих опадів лише у південних та частині центральних областей. На сході та півночі можливий мокрий сніг.На більшій частині території вночі та вранці туман, на півночі та сході ожеледиця. Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вдень у більшості областей буде +7 +12 градусів, у північних та східних областях +3 +8, а на півдні та Закарпатті до +16.Вночі стовпчики термометрів покажуть +1 +6 градусів, а на півдні та України до +9. У східних та північно-східних областях вночі очікуються близько нуля. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, прогнозується невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця, можливий туман.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +5 градусів, а вночі +1 +3 градуси. Нагадаємо, Закарпатську область накрила негода. Через рясні опади піднявся рівень води в річках. Були підтоплені дороги та сільськогосподарські угіддя.Також У Закарпатській області дерево пошкодило газову трубу високого тиску. Без газопостачання залишилися більше тисячі будинків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.