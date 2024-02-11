Минулої ночі противник атакував країну ударними дронами “Шахед”. Над Дніпровським районом Дніпропетровської області сили ППО збили два ворожих безпілотники, постраждав чоловік.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука."Внаслідок падіння уламків сталася пожежа. 39-річний чоловік зазнав не критичних поранень. Йому призначене домашнє лікування", – зазначив Лукашук.Він також додав, що за ніч окупанти тричі обстріляли з артилерії Нікопольський район і випустили близько десятка снарядів."Били по Мирівській та Марганецькій громадам. В останній пошкоджені два приватних будинки, газопровід і паркани. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться у повідомленні.Нічна атака "Шахедами"В ніч на неділю, 11 лютого, російський агресор атакував нашу країну ударними дронами типу "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму.Противник запускав БпЛА кількома групами й у декілька хвиль. Дрони міняли курс та летіли у повітряному просторі дев’ятьох областей України. Загалом, сили ППО збили 40 з 45 запущених дронів.Зокрема, у південних областях були знищені 26 "Шахедів", з яких лише 18 – в Миколаївській області.Сили ППО також знищили усі дрони, що атакували Київ та область.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.