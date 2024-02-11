Генерал-лейтенанта Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони. Він переходить на іншу посаду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.Кабінет міністрів звільнив Павлюка з Міністерства оборони сьогодні, 10 лютого.Мельничук зазначив, що звільнення було у звʼязку із переходом на іншу роботу. Що відомо про ПавлюкаНагадаємо, у 2017-2020 роках Олександр Павлюк був командувачем військ оперативного угруповання "Захід", після чого став командувачем підготовки командування Сухопутних військ, а в 2021 році став командувачем Операції Об’єднаних сил.Під час повномасштабної війни генерал був призначений заступником командувача Сухопутних військ і водночас був командувачем Сил оборони Києва. У лютому 2023 році його призначили першим заступником міністра оборони.Перестановки в ЗСУНагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.Джерела РБК-Україна повідомляли, що це не всі перестановки в ЗСУ. Олександр Павлюк може очолити Сухопутні війська ЗСУ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.