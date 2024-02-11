Росіяни намагаються нав’язати головнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) образ “радянської та російської” людини.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Центр протидії дезінформації”."Для цього пропагандисти активно шукають його родичів у Росії, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом", – пише пресслужба. Мета кампанії полягає в спробі дискредитувати головнокомандувача ЗСУ й знизити довіру до нього. Водночас важливо пам’ятати:

Сирський тривалий час був частиною команди колишнього головнокомандувача Валерія Залужного;

командував успішними операціями, у тому ж числі зі звільнення Київської та Харківської областей.

"Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти Росії", – додає пресслужба.

наразі команда головнокомандувача складається з молодих командирів, які пішли на підвищення;

підтримка російської кампанії - підігравання ворожій дезінформації.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський. Чутки про відставку Залужного з’явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.