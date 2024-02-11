Мільярдерка-інфлюенсерка Кайлі Дженнер відтепер як дві краплі води схожа на свою маму. Знаменитість розмістила у соцмережах кадр із новою радикальною стрижкою, яка викликала фурор серед її фанів.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні. Кайлі Дженнер змінила зачіскуТак, знаменитість опублікувала фотографії, на яких її волосся пострижене на манер піксі."Кріс тремтить", – підписала вона світлину.

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)Очевидно, від кого вона брала натхнення. Точно таку ж зачіску вже довгі роки має відома мама Кайлі – Кріс Дженнер.

Кріс Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)Реакція прихильниківШанувальники б’юті-магната побачили у новому образі Кайлі й інший референс.Фанати масово почали відзначати, що красуня стала схожа на свого зіркового бойфренда – актора Тімоті Шаламе.

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тепер вони з Тімоті справді близнюки

Ефект бойфренда

Ви з Кріс повинні сфотографуватися разом з цією зачіскою

Ти вкрала моє серце у Кім

Ви виглядаєте по-іншому, але в хорошому сенсі

Це неймовірно гарно

Цікаво, чи будуть ці світлини Кайлі ще однією з її б’юті-трюків з перукою, або ж насправді молода мама вирішила змінити зачіску.Раніше Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву міні-сукню.Також візажистка розібрала техніку її макіяжу.