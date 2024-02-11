Російські окупанти залучають бронегрупи до штурмів Авдіївки та Новомихайлівки. Їх кидають на підтримку піхотних груп.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ “Таврія” Олександра Тарнавського у Telegram."Ми бачимо мету противника – будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи", – зазначив він.Тарнавський додав, що українські воїни стійко тримають оборону, нищать ворога та беруть у полон противника. Зокрема, наші свіжі сили, що вступили в бій.За добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 458 росіян та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи дронів. Серед знищеної або пошкодженої техніки:

9 танків,

11 бойових бронемашин,

2 артилерійські системи,

2 автомобілі,

1 одиниця спеціальної техніки.

Також злетів у повітря склад боєприпасів, знищено ще один важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 безпілотників різних типів.Ворог учора завдав 25 авіаційних та два ракетних удари, вчинив 57 штурмових дій та 663 артобстріли.Бої в районі АвдіївкиАвдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупаційні війська перебувають у приватному секторі міста, але до "все пропало" ще далеко.У ЗСУ вважають, що якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, це ускладнить логістику наших військ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.