Багато шахрайських схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами користувачів у месенджерах, соціальних мережах та онлайн-сервісах. Щоб захистити себе, важливо використовувати надійні паролі та правильно ними користуватися.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіберполіції.При створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є віртуальним ім’ям користувача, а пароль - ключем для входу. Якщо пароль є ненадійним, то зловмиснику простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації користувача.Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами:

Створіть пароль з не менше 8 символів.

Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису.

Не використовуйте як пароль ім’я, прізвище, номер телефону, дату народження.

Уникайте фраз щоденного вжитку (цитат, назв творів тощо).

Негайно змінюйте паролі, якщо є підозра, що їх скомпрометовано.

Не зберігайте записані паролі в чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп’ютера.

Не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам.

Налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо.

Перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту.

Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах.

Використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення та антивірусне програмне забезпечення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.