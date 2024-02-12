Погода в Україні 12 лютого буде з дрібним дощем. Очікується невеликий вітер та плюсова температура, як ранньої весни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні очікується невеликий дощ. Лише на півночі та у більшій частині західних областей без суттєвих опадів.Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, місцями можливий туман. Вітер переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вдень +7 +12 градусів, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні до +15. Вночі стовпчики термометрів покажуть +2 +7 градусів, на півдні +6 +11 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але без опадів. Вранці та ввечері можливий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +8 +10 градусів, а вночі від +3 до +5. Нагадаємо, Закарпатську область накрила негода. Через рясні опади піднявся рівень води в річках. Були підтоплені дороги та сільськогосподарські угіддя.Також У Закарпатській області дерево пошкодило газову трубу високого тиску. Без газопостачання залишилися більше тисячі будинків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.