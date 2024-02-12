Внаслідок дронової атаки російських загарбників, що сталася пізно ввечері у неділю, на енергетичному об’єкті в Дніпропетровській області виникла пожежа, яку вже приборкали. У кількох населених пунктах відсутнє енерго- та водопостачання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака."Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці – 10 тис. абонентів без води", – каже чиновник.Він додав, що енергетики проводять роботи на місцях ворожої атаки, аби "заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше". Також глава ОВА розповів, що у ніч проти 12 лютого над Новомосковським районом силами та засобами ППО ЗСУ була знищена ракета противника, а над Павлоградським районом – 6 безпілотників.Повітряний удар РФ по УкраїніНагадаємо, минулого вечора і цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет – війська РФ вчергове запустили "Шахеди" в бік України.Пізно ввечері у неділю під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини знеструмлена, і виникли перебої з водою.У Харкові близько одинадцятої вечора у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.Вранці у командуванні ПС ЗСУ розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 "Шахедами", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Наша ППО збила 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.