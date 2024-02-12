Наразі у справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова фігурують двоє підозрюваних, одного з яких вже звільнили з-під варти. Крім того, відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на t-online.Не один підозрюванийТак, у штаб-квартирі поліції Ессена ввстановили групу підозрюваних, що можуть бути причетні до скоєння злочину. "Є двоє підозрюваних, 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх заарештували, але пізнішн 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти, оскільки підозра проти нього не була підтверджена", – пише видання.Водночас, 15-річного німця з турецьким корінням було взято під варту за серйозною підозрою в ненавмисному вбивстві, яку поліція та прокуратура в Ессені оголосили в понеділок. Він вже відомий поліції як злочинець "зі стажем".Ще двоє постраждалих, окрім українцівЗа даними поліції, з Єрмаковим і Козаченком були 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німкеня з ліванським корінням з Оберхаузена. Ці двоє підлітків також отримали серйозні поранення. Причина нападу поки невідомаПопри те, що, як заявив речник поліції Ессена 12 лютого, "передумови того, що сталося, досі незрозумілі" та "про мотиви нічого не відомо", поліція не вважає, що це був політично мотивований напад."Розслідування триває", – констатують німецькі журналісти.Вбивство ЄрмаковаЯк писало РБК-Україна, в Дюссельдорфі, Німеччина, два українські баскетболісти стали жертвами нападу. Невідомі з ножами напали на хлопців через їхню національність.МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині. Наразі вже відомо, що нападника затримали.Нагадаємо, 17-річний Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.