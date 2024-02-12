Вдосконалення правил мобілізації в першу чергу повинно ґрунтуватися на економічному факторі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака."Зараз склалась ситуація, коли територіальні центри комплектування в першу чергу рекрутують людей з підприємств. Але це призводить до втрати кадрів, яких неможливо замінити. Як результат - зменшення обсягів виробництва, а отже і податкових надходжень. Відтак знижуються можливості держави й надалі в потрібних обсягах забезпечувати Сили оборони країни", – пояснив він.Він зауважив, що доречним було б зменшення навантаження на офіційний сектор: наголос можна створити на те, щоб залучити до наближення перемоги України чоловіків, які не працюють або менше працюють в офіційному секторі."Окрім того, вважаємо за необхідне зберегти чинну постанову Кабінету міністрів №76 щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", – додав гендиректор ФРТУ.На його думку, мобілізація без урахування економічної складової у досить короткий час призведе до стрімкого скорочення "білої" економіки та розвитку тіньового сектору, що означатиме різке скорочення надходжень у бюджет і відтак зменшення можливостей для фінансування Сил оборони."Ми розуміємо потребу в удосконалені правил мобілізації, та сподіваємось, що наші занепокоєння будуть враховані. А керівництво країни та законодавці знайдуть необхідні механізми реалізації при ухваленні остаточної редакції закону", – резюмував він.Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис.грн. Ця схема викликала хвилю критики від експертів та військових як така, що може спровокувати розкол у суспільстві.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.