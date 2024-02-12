В інтернеті знову активізувались шахраї, які вимагають кошти в українців під виглядом допомоги сім’ям полонених або зниклих військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)."Зокрема зловмисники створюють фейкові сторінки у соцмережах, де під вигаданими іменами розповсюджують відгуки "вдячності" за нібито надану допомогу в пошуку і повернення з полону українських оборонців", – пише КШППВ. Зокрема пресслужба закликає рідних й близьких людей зниклих або полонених військовослужбовців не контактувати з невідомими особами, які пропонують повернути полоненого військового за грошову винагороду. Окрім коштів, злочинці також отримають й ворог отримає й надану інформацію. За консультацією необхідно звернутись на "гарячу лінію" Координаційного штабу за номером: 0800300529, або ж скористатись дорожньою картою. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців також попередили про те, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.Також шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.