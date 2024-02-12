Національна хокейна команда України отримала опонентів на вирішальному етапі кваліфікації перед Олімпіадою 2026 року в італійському Мілані.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.Підопічні Дмитра Христича виграли третій етап відбору в польському Сосновці. Там "синьо-жовті" виграли квартет із Республікою Корея, Польщею і Естонією, здобувши три перемоги в трьох поєдинках.У фіналі кваліфікації збірна України з найвищим рейтингом потрапила до групи D. Там її суперниками стануть команди Словаччини та Казахстану. Третій опонент – під питанням. Попередньо Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) відправила туди збірну Білорусі, але остаточне рішення щодо участі союзниці РФ у турнірі ухвалять навесні.Якщо білоруських хокеїстів не допустять до змагань, то останнім учасником квартету стане найрейтинговіша збірна з тих, що не дісталися до фінального раунду кваліфікації. Найімовірніше, нею стане Угорщина. Одноколовий турнір за єдину путівку на Ігри-2026 зіграють у Братиславі 29 серпня-1 вересня.Хокейна збірна України та Олімпійські ігри"Синьо-жовті" дебютували в кваліфікації до Олімпіади-1998 в Нагано. Тоді українська збірна виграла регіональну групу відбору, але вилетіла у фінальній пульці. Там наша команда фінішувала останньою у квартеті з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.Успішним натомість виявився відбір до Ігор-2002 у Солт-Лейт-Сіті. Збірна України тоді виборола путівку на зимову Олімпіаду разом із німецькою і білоруською командою. У фінальному турнірі "синьо-жовті" лише за додатковими показниками поступилися лідерством у групі Білорусі та посіли 10-те місце на Іграх.Після цієї вершини збірна України жодного разу на Олімпадах не виступала. Перед XXIV Іграми в Пекіні українська команда вибула з кваліфікації на 3-му етапі відбору. У фінал кваліфікації "синьо-жовті" пробилися вперше з відбору до зимових Ігор-2010.До слова, напередодні збірна України переграла Естонію у третьому турі відбіркового міні-турніру.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.