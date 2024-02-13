Російські війська сьогодні вночі, 13 лютого, атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано влучання в енергетичний та інфраструктурний об’єкти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака."Другу ніч поспіль – масована атака БпЛА на область. Наші захисники знищили 10 "Шахедів" у Дніпровському районі. Але сталося кілька влучань у Дніпрі. Під ударом виявився енергетичний об’єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники", – йдеться у повідомленні глави ОВА.За його словами, росіяни також влучили і в інфраструктурний об’єкт, на якому спалахнула пожежа, але вогонь оперативно загасили."Дякую тим, хто 24/7 ліквідує наслідки російського терору. У тому числі й герої-енергетики. Вони вже повернули світло жителям Павлоградського району після вчорашніх атак. Зараз працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі будинки", – додав Лисак.Атака російських військ Дніпром 13 лютогоУ ніч на 13 лютого росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Жителі міста чули вибухи, в області влада оголосила повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомлялося про кілька хвиль ударних дронів, а також про пуски двох крилатих ракет у напрямку міста.Пізніше стало відомо, що через атаку росіян по Дніпру деякі райони міста залишилися без світла, тепла та водопостачання.Також повідомлялося, що в ніч проти 13 лютого противник атакував Україну 23 ударними дронами типу Shahed-136/131. Українські сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.