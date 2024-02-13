В Україні сьогодні буде достатньо тепло, щоправда, обіцяні +15 градусів зможуть побачити на своїх термометрах лише жителі Криму. Виною тому – туман.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Туман підступний не дав прогрітися як слід повітрю. Тому й очікуваних +15 практично нема. Хоча загалом не холодно, бо все ж прийшла тепла повітряна маса", – розповіла вона.Зокрема, вдень +6…+11, на півдні – +9…+14, в Криму – до +15…+17 градусів, хоча "це тепло розмиється дощами", які переважатимуть у у більшості областей України.У Києві 13 лютого вогко, мокро, туманно, температура повітря вдень +8….+10 градусів.Погода на найближчі дніНадалі, як зазначила Діденко, по тижню поступово холоднішатиме."Прориву тепла не видно, але його й не повинно поки що бути – зима, лютий", – додала синоптик.Погода в лютому 2024Нагадаємо, у першій половині лютого в Україні встановилася тепла погода. Температура перевищує норму на 7-10 градусів та відповідає показникам початку квітня. У Києві вже оновлено кілька температурних рекордів.Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.