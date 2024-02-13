Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради національної оборони країни. На ньому, серед іншого, обговорять агресію Росії проти України.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу адміністрації президента Румунії.Засідання Ради нацбезпеки Румунії відбудеться в середу, 21 лютого.До порядку денного засідання Ради внесено питання розвитку ситуації з безпекою в Чорноморському регіоні в контексті агресії Росії проти України і наслідки для Румунії. Крім цього, учасники засідання обговорять прогрес у сфері оборонного планування, зокрема, реалізацію програм озброєння і зусилля з підвищення рівня укомплектованості та утримання персоналу. Також обговорюватимуть інші актуальні питання в галузі національної безпеки.Розмінування Чорного моряРаніше глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що угода країни з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі незабаром буде підписана. Після цього місія розпочнеться.Вже 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар та заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин.Крім цього, начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов заявляв, що Болгарія, Румунія і Туреччина почнуть розмінування Чорного моря в квітні-травні цього року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.