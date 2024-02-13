Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом найближчого десятиліття, і її може стримати відповідне нарощування збройних сил.Про це голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.За його словами, ця оцінка ґрунтується на планах Росії подвоїти чисельність військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також країнами Балтії – Естонією, Литвою і Латвією."Росія обрала шлях довгострокової конфронтації… і Кремль, ймовірно, передбачає можливий конфлікт із НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", – заявив Росін. Він додав, що військовий напад з боку Росії "вкрай малоймовірний" у короткостроковій перспективі, почасти тому, що Росія змушена тримати війська в Україні, і залишиться малоймовірним, якщо Росія нарощуватиме сили в Європі. "Якщо ми не будемо готові, ймовірність військового нападу Росії буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки", – додав Розін. Естонія та інші країни Балтії збільшили свої військові витрати до більш ніж 2% від вартості своєї економіки після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, а союзники по НАТО збільшили свою присутність у цих країнах.У НАТО готуються до можливих ескалаційРаніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.Його зауваження пролунало на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.