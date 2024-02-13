У Москві сталася пожежа на заводі “МіГ” у Москві, яка займається повним обслуговуванням – від конструювання до ремонту – однойменних винищувачів-носіїв “Кинджалів”, що беруть участь в ударах по Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza."У Москві горить завод "МіГ" на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу", – повідомила Baza.За даними Telegram-каналу, пожежа сталася на другому і третьому поверхах будівлі – причина поки залишається невідомою."Площа пожежі - 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація. До місця події їде кілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню та на інші будівлі заводу", – констатували у повідомленні.При цьому вже через півгодини Baza написала, що нібито відкрите горіння на території заводу "МіГ" у Москві ліквідовано."Покрівля продовжує тліти. Пожежні намагаються запобігти розповсюдженню вогню на сусідні будівлі: розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі", – додали автори, показавши відео з місця НП.Наразі офіційних повідомлень щодо пожежі на важливому заводі "МіГ" в Москві немає.