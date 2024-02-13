Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в завданні ударів. Вірменія заявила про поранених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на Міноборони Вірменії та Азербайджану .За словами Збройних Сил Вірменії, азербайджанські військові завдали удару. Вірменська сторона має поранених."13 лютого, починаючи з 05:30, підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд, внаслідок чого, за попередніми даними, вірменська сторона має поранених", – заявили в Міноборони Вірменії.Азербайджанська сторона заявила, що Збройні Сили Вірменії завдали удару по позиціях азербайджанських військових."12 лютого о 20:50 та о 23:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалинського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району", – повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану.Конфлікт Вірменії та АзербайджануРаніше ми писали, що Вірменія та Азербайджан створили основні умови для мирного договору.До речі, як закінчився конфлікт Вірменії та Азербайджану щодо Нагірного Карабаху -читайте у матеріалі РБК-Україна .