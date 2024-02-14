Завтра, 15 лютого, очікується невеликий дощ на північному сході України та півдні. Попереджають про туман у західних областях. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, на північному сході країни помірний дощ з мокрим снігом, у західних, Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Луганській областях без опадів", – пише пресслужба.Вночі та вранці у західних областях місцями туман.Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі – східний, 5-10 м/с.Температура:

на заході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +1 до +7 вдень;

на півночі коливатиметься від +1 до +3 вночі й від +1 до +3 вдень;

на півдні коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +6 до +9 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +1 до +5 вдень.

Фото: погода на 15 лютого (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ (вдень місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с", – пише пресслужба.Очікується, що температура в Київській області протягом доби становитиме від 0 до +4. Тим часом у Києві протягом доби коливатиметься від +1 до +3. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.