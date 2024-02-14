В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет “Кинджал”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.Де оголошена тривогаСтаном на 13:20 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)Що кажуть Повітряні силиПовітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Нагадаємо про те, що літак є носієм ракет "Кинджал".Перед цим, о 13:14, Повітряні сили заявляли про активність тактичної авіації ворога на сході й південному сході. Попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.