Криворізький “Кривбас” оголосив про трансфер оборонця швейцарського “Сьйона” Натанаеля Сентіні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.23-річний виконавець став третім зимовим новачком команди Юрія Вернидуба. За плечима центрбека 13 матчів за національну команду Гваделупи.Сентіні перейшов у "Кривбас" на правах оренди. Угода криворіжців зі "Сьйоном" розрахована на півроку. Лідер української Прем’єр-ліги матиме право викупу оборонця в літнє трансферне вікно. У новій команді Сентіні виступатиме під 39-м номером.У нинішньому сезоні гваделупець не мав значної ігрової практики. Він провів лише 4 поєдинки (1 гол) за резерв "Сьйона" в 4-му дивізіоні Швейцарії. Натомість торік зіграв 7 поєдинків за збірну Гваделупи в Лізі націй та Золотому кубку КОНКАКАФ."Кривбас" у сезоні 2023/24Команда під керівництвом Юрія Вернидуба пішла на зимову паузу лідером першості. Криворіжці набрали 34 очки та за додатковими показниками випереджають "Дніпро-1"."Кривбас" здобув 10 перемог, 4 поєдинки звів унічию і зазнав трьох поразок (різниця м’ячів – 31:17). Найкращим бомбардиром команди в першій частині сезону став Олег Кожушко (7 м’ячів), а асистентом – Тимур Стецьков (5 результативних передач).Після зимової паузи "Кривбас" відновить виступи в УПЛ матчем проти черкаського ЛНЗ. Поєдинок запланований на 23 лютого.До слова, раніше підготували експрес-презентацію “Марселя” перед поверненням єврокубків для “Шахтаря”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.