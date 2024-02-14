У Харкові викрили ще одного російського інформатора. Він наводив ракети на місто та намагався знайти локації української ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.Зрадником виявився 58-річний місцевий житель, прихильник російського режиму. Він восени 2023 року з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через месенджери.Також фігурант публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників.Серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. Також окупанти хотіли отримати від інформатора геолокації ППО, щоб потім обходити її або вдарили по ній.Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця "прильотів", а потім робив там приховану фото- і відеозйомку. Одержані дані він передавав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів.СБУ затримала зрадника "на гарячому". Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон з доказами.Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Фото: СБУ затримала у Харкові інформатора окупантів (ssu.gov.ua) Нагадаємо, раніше у Миколаївській області спіймали поплічника росіян, він переховувався від СБУ більше року.Також правоохоронці затримали подругу голови “Народної ради “ДНР”. Жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.