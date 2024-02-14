Бандуряники – старовина страва, яку готували наші пращури лемки. На діалекті лемків “бандура” – картопля. І бандуряники – це цікава та ситна страва з картоплі, грибів та сиру.Як готувати бандуряники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис шеф-кухаря Валентини Саєнко в Instagram.Що вам знадобиться

Картопля – 0,5 кг

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Яйце – 1 шт.

Борошно – 3 ст. л.

Гриби – 250 г

Сметана – 150 г

Часник – 2 зубчики

Сир твердий – 100 г

Сіль, перець та зелень для подачі

Як готувати бандуряникиКартоплю та одну цибулю чистимо, натираємо на терку. Частину картоплі бажано терти на дрібній терці та частину на більш крупній – для різної фракції. Додаємо яйце та борошно. Трішки солі, перцю. Смажимо на пательні бандуряники.Можна смажити на смальці замість олії. Рум’янимо з двох сторін і складаємо в посуд, в якому можна запікати.Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями та смажимо на тій самій пательні.Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3-4 хвилини додаємо часник, солимо та перчимо. Ще можна додати трішки сухого чебрецю. Смажимо до рум’яності. В самому кінці додаємо сметану і трішки (100 г води). Через хвилину знімаємо з вогню.Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, затираємо сиром і запікаємо 10-15 хвилин при 180 градусів.

Бандуряники (фото: instagram.com/valya__saenko)Раніше ми писали про те, як приготувати карпатський буришник за старовинним українським рецептом.А ще розповідали про те, як готувати справжні українські горохляники.