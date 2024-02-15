У правилах електронної пошти Gmail з’явився новий пункт. Тепер сервіс вживає додаткових заходів щодо протидії спамерам та звичайним користувачам, які не дотримуються певного правила.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на довідковий центр Google.Причина введення обмеженняКомпанія Google вирішила обмежувати доступ до своїх поштових серверів для користувачів, які надсилатимуть більше 5 000 електронних листів на доменні адреси gmail.com.Нове правило вимагає, щоб у кожному листі було посилання для відписки від розсилки. В іншому випадку Google може тимчасово заблокувати обліковий запис, а після перевірки – видалити його назавжди.Цей фільтр листів буде впроваджено поступово, з перевіркою на наявність обов’язкового посилання на відписку. Після повної реалізації змін розпочнуться тимчасові та постійні блокування облікових записів за порушення правил.В ідеалі ініціатори розсилки повинні отримувати схвалення на отримання листа від кожного одержувача та на вимогу Google надавати докази того, що їхні листи не нав’язані проти волі. Головне – щоб одержувачі не подавали скарги до Gmail, що все відбувається проти їхньої волі.Ці зміни стосуються перш за все великих користувачів сервісу Google Workspace, призначеного для взаємодії з організаціями та підприємцями. Посилення правил електронної пошти може призвести до зменшення спаму.Нагадаємо, що у Gmail тепер можна миттєво відповідати на листи.Крім цього, нещодавно стало відомо, що Google видаляє програми з Android через певну причину.