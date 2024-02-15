В Україні сьогодні, 15 лютого, буде тепло, але холодніше, ніж днем раніше. Виною тому дощі, подекуди зі снігом, і пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."В Україні 15 лютого очікується свіжа, але не надто холодна погода з денною температурою повітря +2…+7 градусів, на півдні +6…+11 градусів", – розповіла вона.Опади: дощі, пориви вітру та мокрий снігДощі, переважно невеликі, пройдуть у центральних областях, подекуди на півночі та півдні."При зниженні температури повітря ввечері можливий мокрий сніг. У західних областях та в східній частині України опадів не передбачається", – додала Діденко.Вітер переважно східного напрямку, у східних областях та на півдні можливі штормові пориви до 15-20 м/с.Погода у КиєвіУ Києві 15 лютого місцями незначні опади, вдень +2…+4 градуси.Надалі, як констатувала синоптик, погода відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло.Рекорди погоди13 лютого в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів тепла.Крім того, 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1 градусів рекордне значення 1936 року і склала 4,6 градусів тепла. При цьому, 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.