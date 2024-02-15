У Запоріжжі російські ракети вразили інфраструктурний об’єкт. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.За його словами, внаслідок ранкової атаки росіян, обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини."Ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі). На місцях вже працюють відповідні служби", – додав він.Масштабний обстріл УкраїниУ четвер, 15 лютого, близько 2:00 за київським часом з аеродрому Оленья в Мурманській області вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95.Близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом розповсюдилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет "Калібр" з Чорного моря.Після 6 ранку в Києві пролунали вибухи. Також гучно працювала ППО у Дніпрі та Запоріжжі.Детальніше про літаки Ту-95, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.