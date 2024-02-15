У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару сьогодні вранці, 15 лютого, поранення отримала щонайменше одна людина. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури.Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова."Попередньо – влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя". – розповів чиновник. Очільник адміністрації зазначив, що одну людину було поранено, при цьогу "інформація щодо інших постраждалих уточнюється".Ракетний удар РФ по Україні 15 лютогоРаніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО. Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.