Батуринські коржики – дуже смачна та ароматна випічка до чаю або кави. При гетьманському дворі часто влаштовували звані обіди та бенкети. А стіл вражав своєю вишуканістю та різноманітністю страв. Багато продуктів і спецій завозилося з Європи та інших країн.Як приготувати батуринські (гетьманські) коржики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал “Всесвіт Рецептів”.Що вам знадобиться

Жовтки варені – 3 шт.

Жовтки сирі – 3 шт.

Цукор – 100 г

Біле вино – 50 мл

Масло – 200 г

Сметана – 100 г

Горіхи – 200 г

Борошно – 500 г

Посипка: горіхи, цукорДля змазування: жовтокЯк готувати батуринські коржикиПротріть варені жовтки через сито чи натріть на дрібній тертушці. Змішайте перетерті жовтки, 3 сирих жовтки Потім додайте сметану, цукор, біле вино та знову вимішайте.Покладіть у миску тепле вершкове масло і добре розітріть вінчиком або збийте міксером. Додайте борошно та товчений мигдаль, добре перемішайте до однорідності. Горіхи можна брати будь-які.Розкачайте тісто та виріжте коржики формочками для печива та викладіть їх на деко, встелене пергаментним папером.Обмажте жовтком, посипте сумішшю подрібненого мигдалю з цукром, поколіть виделкою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Раніше ми розповідали про те, як готувати тернопільську мачанку – улюблену страву лемків.А ще давали рецепт незвичайного пирога – баба-шарпанина.