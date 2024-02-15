Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри з Авдіївки. Захисники зазначають, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна у Telegram."Наша Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін", – написав він. На кадрах, які опублікував Жорін, протитанкісти Третьої штурмової після бою."Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті", – наголосив заступник командира.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.