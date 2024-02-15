У Хмельницькій області було чути вибухи під час повітряної тривоги через російську ракетну атаку вранці 15 лютого.Про це пише РБК-Україна з посиланням на “Суспільне. Хмельницький”.Вибухи в регіоні пролунали приблизно о пів на сьому ранку.Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку Хмельницької області.Крім того, пізніше також фіксувалися ракети противника у повітряному просторі регіону.Жителів Хмельницької області закликають не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.Ракетна атака РФ по Україні 15 лютогоРаніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.