У Львові пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Андрія Садового."У Львові чутно звуки вибухів. Загроза досі зберігається. Будьте як мінімум в коридорі!", – зазначив він.Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про дуже гучні вибухи, а також попросив не знімати роботу захисників і не викладати відео у мережу.Масштабний обстріл УкраїниУ четвер, 15 лютого, близько 2:00 за київським часом з аеродрому Оленья в Мурманській області вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95.Близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом розповсюдилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет "Калібр" з Чорного моря.Після 6 ранку в Києві пролунали вибухи. Також про гучну роботу ППО повідомили у Дніпрі та Запоріжжі.Детальніше про літаки Ту-95, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.