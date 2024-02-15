Усі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву, були збиті силами та засобами протиповітряної оборони сьогодні вранці, 15 лютого.Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка.Чиновник зазначив, що у столиці жертв та руйнувань не зафіксовано.За його словами, ракетний удар російських загарбників був комбінований."Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків", – каже Попко.Він додав, що повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. "Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість та тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил), – йдеться в заяві начальника КМВА.Ракетний удар РФ по Україні 15 лютогоРаніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО. Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.