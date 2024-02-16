Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, як почувається його дружина Маріанна після отруєння важкими металами. Крім того, він зізнався, чи знає, хто відповідальний за цей замах.РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв’ю французькому виданню Libération розповідає, про що саме повідомив Буданов. Як почувається дружина БудановаНа запитання щодо поточного стану Маріанни Буданової очільник ГУР відповів: "Моя дружина почувається краще".Водночас він зауважив, що "не ковтав отрути"."Мені важко сказати, чи це був замах на мене… Але я вже пережив багато замахів і, мабуть, переживу ще багато", – додав чоловік.Хто відповідальний за замах на Маріанну БудановуНа запитання, чи знає він, хто відповідальний за це отруєння, Буданов відповів: "Звичайно!"."Я думаю, що найближчим часом ви побачите дії у відповідь на території Росії, і всі це зрозуміють", – наголосив головний розвідник.Що відомо про замах на Маріанну БудановуНаприкінці листопада 2023 року у ЗМІ з’явилась інформація, що дружину Буданова отруїли важкими металами.Згодом повідомлялося, що Маріанна перебувала у лікарні та завершувала курс лікування. Уточнювалося, що жінку могли отруїти миш’яком та ртуттю.Водночас не було відомо, чи це було разове отруєння, чи дружину начальника ГУР труїли впродовж певного часу – порційно.Повідомлялося також, що легкі симптоми отруєння мають ще декілька співробітників Головного управління розвідки.За фактом події триває розслідування.Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про Маріанну Буданову та її життя.Читайте також, як українці відреагували на отруєння дружини Буданова.