Колишній президент США Дональд Трамп своїми суперечливими заявами, в яких він дає карт-бланш Росії на напад на країни НАТО, викликає “велике занепокоєння” в ЄС, який прагне зміцнити свою політику в галузі безпеки і оборони.Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro EFE.Вона назвала "абсолютно неприйнятними і тривожними" заяви Трампа, який вкотре повторив, що США не повинні захищати країни НАТО, які не інвестують в оборону 2% ВВП, і пішов далі, заявивши, що цю квоту слід збільшити до 4%.На її думку, Трамп ставить під сумнів "важливу роботу" Атлантичного альянсу, і, хоча він не вважає, що його майбутнє в небезпеці, він вбачає в позиції ймовірного республіканського кандидата до Білого дому попередження, "головним чином" Європі, через що "необхідно зміцнювати політику безпеки та оборони" в ЄС із кожним днем дедалі більше і більше.Що сказав ТрампРаніше колишній президент США Дональд Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками" .Він також додав, що навпаки заохочуватиме Росію нападати на такі держави.Варто зауважити, що 31 країна НАТО взяла на себе зобов’язання витрачати на оборону 2 % від свого ВВП, але не всі зробили це індивідуально.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.