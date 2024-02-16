Голова Черкаської ОДА Ігор Табурець самовільно блокує заявки територіальних громад на виділення з місцевих бюджетів коштів на підтримку Сил оборони. Про це нам повідомили представники кількох міських громад області.

За їхніми словами, від територіальних громад вимагають попередньо оформлювати видатки на армію як заявки та спершу надавати їх на погодження голови Черкаської ОДА. Таке погодження не передбачене законодавством. Натомість керівництво області посилається на нібито відповідне розпорядження Ігоря Табурця.

За приблизними розрахунками у такий спосіб не надано погодження на виділення коштів з місцевих бюджетів загалом на 14 млн 570 тис. грн. Фактично ці кошти виявились заблокованими і тепер не можуть бути спрямовані на підтримку війська.

Представники громад пояснюють це тим, що у такий спосіб Табурець обмежує витрати, щоб «виглядати головним спонсором ЗСУ в області».