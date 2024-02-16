Актриса та модель Меган Фокс потрапила у скандал. Вона образила українок невдалим жартом, через що їй довелося виправдовуватися.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram зірки.Що написала ФоксУ своєму Instagram зірка розмістила фото, на якому позує разом зі своїм обранцем Machine Gun Kelly. А поруч із ними посміхалися на камеру співачка Тейлор Свіфт та її обранець-спортсмен Тревіс Келсі.В описі до світлини Фокс зазначила, що вона сильно змінилася та зовсім на себе не схожа. При цьому вона невдало пожартувала."Виявляється, це була лише тіньова фотографія з мобільного телефону, де я виглядала, ніби українська надувна лялька. Насправді ж, я виглядаю як одна з тих супердорогих силіконових секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії", – написала Фокс.

Допис Меган Фокс (скріншот)Як на це реагує мережаСлова про "українських ляльок" обурили коментаторів. Дивний жарт спричинив хвилю хейту. У коментарях юзери пишуть:

"Вам далеко до українських жінок"

"Дуже грубо з вашого боку так говорити про українських жінок, ось, як ви себе показали"

"Ще не пізно відредагувати допис".

Що Фокс відповіла на критикуЗірка побачила коментарі та вирішила відповісти на один з них. Вона спробувала виправдатися тим, що просто жартувала та вважає українок "гарячими".

Меган Фокс виправдалася за слова про українок (скріншот)"Боже. Це не те, що я мала на увазі. Українські жінки гарячі і тому в моїй уяві надувні ляльки теж були б гарячими", – написала вона.Нагадаємо, нещодавно популярна акторка обурилася зірками, які під час війни хизуються пластикою грудей.Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Каменських похизувалася щасливим життям та розізлила українців.