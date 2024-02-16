Погода в Україні 16 лютого буде з опадами у частині областей. Крім того, повертаються нічні морози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні у північно-східній частині очікуються дощі. У Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливий невеликий сніг, місцями з дощем.На решті території без опадів. У західних і північних областях туман. Вітер південно-східний, на півдні – північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у Приазов’ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура повітря вдень на сході та у Сумській області буде близько нуля, а вночі -1 -6 градусів. На решті території України вдень буде +1+6 градусів, а вночі від +2 до -3.На заході та півдні країни найтепліше: вдень +6 +11 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ місцями. Вранці та ввечері очікується туман, видимість знизиться до 200-500 метрів.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +2 +4 градуси, а вночі від 0 до +2. Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, найбільше їх було у січні та серпні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.