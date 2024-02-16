Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних сил України черговий позашляховик Nissan X-Trail.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.Автомобіль допомагає бійцям ЗСУ ефективно виконувати бойові завдання в районі міста Куп’янськ Харківської області.Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України та інші Сили оборони країни отримали вже 270 автомобілів за сприяння Favbet Foundation, у тому числі 53 нових пікапи Peugeot у межах проекту "Армія дронів" президентської фандрайзингової платформи UNITED24.Фонд є активним учасником проекту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації. Він зокрема є одним із найбільших донаторів проектів UNITED24 із закупівлі FPV-дронів.Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.