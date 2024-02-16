Польські аграрії заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП “Корчова – Краківець”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.За інформацією польських прикордонників, сьогодні, 16 лютого, близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова" польські аграрії розпочали блокування руху. Блокується рух вантажівок. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.Прикордонники попереджають про ускладнення як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Станом на 12:00 на території Польщі у бік України у черзі очікують близько 1730 вантажівок.Блокада українського кордонуНагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під’їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.Наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення, і анонсували страйки.Станом на ранок 16 лютого було заблоковано п’ять пунктів пропуску - Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг та Угринів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.