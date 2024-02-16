Українські полярники показали “літню ніч” на станції “Академік Вернадський”. Експерти зняли на відео унікальну кліматичну особливість.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.В чому кліматична особливістьПолярники показали 15 годин життя навколо "Вернадського" за пів хвилини.Захоплююче відео зняв метеоролог 28-ї УАЕ Олександр Полудень з острова Гротто, що розташований навпроти нашого Галіндеза – їх розділяє близько 200 метрів протоки Мік.Зйомка тривала з пʼятої вечора до восьмої ранку наприкінці січня. Нагадуємо, що в цей період в Антарктиці якраз літо й довгий світловий день."Тож нічний час на відео можна відстежити здебільшого за увімкненим світлом на станції", – йдеться у повідомленні.Також на ролику можна побачити цікаву кліматичну особливість – більшість часу хмарно й погода змінюється дуже стрімко."Телефону й штативу Олександра дуже пощастило, адже за 15 годин на них не накинув оком жоден птах", – додали полярники. Раніше на станції “Вернадського” показували рідкісне явище – “снігові пончики”.Також полярники показували птахів, які нікого не бояться.