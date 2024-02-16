Буцики – це страва української кухні, якій дуже багато років. Здавна їх готували з тіста на основі пшеничного борошна. Буцики варили у воді, а потім підрум’янювали на маслі. Їли зі сметаною, медом чи цибулевою засмажкою.Як готувати буцики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал “Кухня як релакс”.Що вам знадобиться:

борошно пшеничне – 1 стакан

молоко – 3,5 ст. ложки

яйця – 1 шт.

сода – 1/4 ч. ложки

масло вершкове – 1.5 ст. ложки

мед – 3 ст. ложки або сметана – 4 ст. ложки

Як готувати буцикиПшеничне борошно просіюють, з’єднують з молоком, яйцем та содою, замішують тісто. Тісту дають відпочити 20-30 хвилин.Розкочують тісто завтовшки 2-2,5 мм, потім його розрізають невеликими квадратними шматочками та два протилежних кінці кожного шматочка добре зліплюють, щоб вироби були схожі на вушка. Можна залишити їх і квадратними. Підготовлені буцики кладуть в киплячу підсолену воду, варять 15-20 хв, виймають шумівкою, кладуть їх в сотейник з добре розігрітим маслом і злегка підсмажують.Буцики подають на стіл з медом або сметаною. Також роблять засмажку з цибулею чи грибами. Раніше ми розповідали, як готувати старовинну українську страву горохляники.А ще писали про те, як приготувати запечені бандуряники.