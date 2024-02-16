Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність виступити посередником між Україною і РФ для встановлення “справедливого” миру між двома країнами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA."Ми неодноразово зводили разом сторони в Туреччині. Ми можемо зробити це знову і відкрити двері до миру через управління процесом, орієнтоване на рішення, вільне від зовнішнього впливу", – заявив Ердоган.При цьому він додав, що продовжує зусилля для мирних переговорів між лідерами країн. "Під час наших зустрічей і з президентом (Володимиром) Путіним, і з президентом (Володимиром) Зеленським ми продовжуємо наші зусилля в цьому напрямку", – підкреслив Ердоган.Переговори з РосієюУ грудні американське видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України і почати переговори.У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також посилав роком раніше – восени 2022 року.За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві дійсно хочуть якнайшвидшого завершення війни, попри заяви російської пропаганди . Цього хоче і Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може використати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Експерти нагадали, що подібні маніпуляції з боку російського диктатора Путіна вже були, зокрема, на тему переговорів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.