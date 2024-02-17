Фінська та естонська газомережні компанії домовилися найближчими місяцями виконати ремонт газопроводу Balticconnector.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.Безпосередній ремонт газопроводу у Фінській затоці планується розпочати на початку березня. За планом відновлювальні роботи триватимуть близько місяця, і до 22 квітня газопровід має бути знову введений в експлуатацію.Повідомляється, що матеріали для ремонту вже підготовлені, а ключові партнери та підрядники визначені та проінструктовані.Пошкодження газопроводу BalticconnectorНагадаємо, у ніч на 8 жовтня 2023 року в Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з’єднує Фінляндію та Естонію.У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть "якась держава". Зазначимо, що основною лінією попереднього розслідування є китайське судно Newnew Polar Bear, але відкрито інші лінії розслідування.Пізніше стало відомо, що фінська поліція завершила слідчі дії на місці пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі.Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц пізніше заявив, що пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі не випадкові. Йдеться про контейнеровоз Newnew Polar Bear, який і підозрюють у пошкодженні Balticconnector. За попередніми даними, судно тягнуло за собою опущений якір. Якір вагою шість тонн виявили за кілька метрів від місця пошкодження.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.