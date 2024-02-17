Погода в Україні 17 лютого буде практично без опадів. У більшості областей вдень очікується плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні майже не буде опадів. Лише у Житомирській, Волинській, Рівненькій та Львівській областях можливі невеликі дощі.Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень очікується у межах +3 +8 градусів, на півдні країни до +13. На сході вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4, в ночі -3 -8 градусів. На решті території вночі від +2 до -3. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +4 +6 градусів, а вночі близько нуля. Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, найбільше їх було у січні та серпні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.