Вибух у Запорізькому районі пролунав сьогодні, 17 лютого. Це сталося під час повітряної тривоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.За його словами, вибух пролунав поблизу села Наталівка. Федоров закликав жителів регіону перебувати в укриттях.Додамо, що у Києві та північних, східних і центральних областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.Оновлено о 12:35Федоров повідомив, що, за попередніми даними, є влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя.Інформація щодо постраждалих уточнюється.Карта повітряних тривог станом на 12:15 Яка ситуація на Запорізькому напрямкуНагадаємо, влітку 2023 року українській війська провели контрнаступ у Запорізькій області. Було звільнено понад десяток населених пунктів, але мети не вдалося досягти та прорвати російську оборону.Речник Таврійського напрямку повідомляв, що на цій ділянці фронту панує відносне затишшя. Також він спростував інформацію про нібито плани росіян наступати на Запорізькому напрямку та загрозу для Запоріжжя.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.