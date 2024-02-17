Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 17 лютого, становили 1050 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 401 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 18 автомобільної техніки противника.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 401 350 (+1050) осіб ліквідовано;

танків – 6476 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 12 145 (+16) од.;

артилерійських систем – 9669 (+28) од.;

РСЗВ – 984 од.;

засоби ППО – 671 од.;

літаків – 332 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5) од.;

крилаті ракети – 1896 (+1) од.;

кораблі/катери – 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18) од.;

спеціальна техніка – 1533 (+5) од.

Ситуація на фронтіВ Україні на фронті протягом доби сталося 90 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Мар’їнському напряміПри цьому у звіті Інституту вивчення війни говориться, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові українські позиції в лоб у відкритому полі через велике скупчення українських військових на нових позиціях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.