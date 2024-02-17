Уранці 17 лютого підрозділи Повітряних сил знищили на Східному напрямку одразу три російські винищувачі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколи Олещука.Як розповів Олещук, втрати Росії поповнили:

два винищувачі-бомбардувальники Су-34;

один винищувач Су-35.

За словами головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Фото: повітряні сили вранці знищили одразу три російських винищувачі (https://t.me/MykolaOleshchuk)Втрати Росії у війніЗгідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 лютого, українські воїни ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 401 350 військових.У тому ж числі, на Таврійському напрямку, вчора, наші воїни ліквідували 609 російських терористів, а також знищили 21 одиницю ворожої техніки. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типівТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.