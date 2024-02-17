У східних та центральних областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.Де оголошена тривогаСтаном на 12:06 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)Повітряна тривога оголошена у:
- Києві;
- Київській області;
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Луганській області.
Що кажуть Повітряні силиО 11:58 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей. Втім, вже о 12:01 повітряна тривога поширилась й на центральні області України. Цивільних закликають не ігнорувати повітряну тривогу.Вибухи в Запорізькій області "Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.